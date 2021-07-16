Прокуратура начала проверку по факту пропажи самолета Ан-28 под Томском

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Западно-Сибирская транспортная прокуратура начала проверку по факту пропажи самолета Ан-28 в Томской области, на борту которого, по предварительным данным, находятся 17 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

"Западно-Сибирская транспортная прокуратура начала проверку по данному факту", – сказал собеседник агентства.

Ранее стало известно, что самолет перед вылетом задержался на 10 часов из-за неблагоприятных погодных условий.

Как сообщили в областном главке МЧС, на поиски самолета вылетел вертолет Ми-8. Сообщение об активации аварийного маяка поступило в ведомство в 13:00 по московскому времени.

Пассажирский лайнер, следовавший по маршруту Кедровый – Томск, пропал с радаров в пятницу, 16 июля. Последний раз связь с пилотами была установлена в 12:00 по московскому времени.

