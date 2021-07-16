Пострадавшие при жесткой посадке Ан-28 под Томском получат компенсации

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Пассажиры самолета Ан-28, совершившего жесткую посадку под Томском, получат компенсации из регионального бюджета. Об этом сообщает ТАСС.

На борту воздушного судна находились 19 человек. Командир самолета сломал ногу, пассажиры серьезных травм не получили.

Как отметил заместитель губернатора Томской области Анатолий Рожков, пассажиры получат компенсации вне зависимости от тяжести полученных травм.

"Законодательством предусмотрены, во-первых, страховые выплаты авиакомпании, у которой застрахованы пассажиры, а во-вторых, мера социальной поддержки, которая существует на уровне субъекта", – подчеркнул он.

В беседе с RT родственница одной из пассажирок Дарьи Солодкиной прокомментировала произошедшее. По ее словам, в аэропорту им сообщили, что рейс задерживается, однако больше никакой информации не предоставили.

"Мы очень ждем Дашу, чтобы она скорее прилетела, чтобы узнать, что все в порядке, верим в лучшее", – сказала она.

Пассажирский самолет Ан-28, следовавший по маршруту Кедровый – Томск, пропал с радаров в пятницу, 16 июля. Последний раз связь с пилотами была установлена в 12:00 по московскому времени, а сообщение об активации аварийного маяка поступило в МЧС через час.

Спасателям оперативно удалось обнаружить пропавший борт, экипаж и пассажиры остались живы.

