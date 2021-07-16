Уголовное дело возбудили по факту инцидента с Ан-28 в Томской области

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Уголовное дело возбудили по факту исчезновения с радаров в Томской области самолета Ан-28. В настоящее время воздушное судно обнаружили. Об этом ТАСС рассказали в Западно-Сибирском управлении СК РФ на транспорте.

"Следственными органами Западно-Сибирского следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта")", – говорится в сообщении.

Ранее проверку по факту пропажи самолета организовала Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

Пассажирский самолет Ан-28, следовавший по маршруту Кедровый – Томск, пропал с радаров в пятницу, 16 июля. Последний раз связь с пилотами была установлена в 12:00 по московскому времени, а сообщение об активации аварийного маяка поступило в МЧС через час.

Спасателям оперативно удалось обнаружить пропавший борт, экипаж и пассажиры остались живы.

