Названа предварительная версия жесткой посадки самолета под Томском

Пассажирский самолет Ан-28, выполнявший рейс по маршруту Кедровый – Томск, пропал с радаров. На борту находились 18 человек, в том числе дети. Позже выяснилось, что лайнер совершил жесткую посадку. Все пассажиры и экипаж живы. Расскажем все последние подробности инцидента.



Фото: телеграм-канал LIFE SHOT

Произошло чудо

По данным регионального МЧС, информация о сработавшем аварийном сигнале поступила в 13 часов по московскому времени. В ведомстве уточнили, что связь с бортом пропала на территории Бакчарского района. Для поиска самолета был создан оперативный штаб. Его возглавил губернатор Томской области Сергей Жвачкин.

На поиски отправили два вертолета Ми-8 и аэромобильную группировку в количестве 100 человек с проходимой техникой. В 14:36 по Москве Ан-28 был обнаружен. Он совершил жесткую посадку, вследствие чего получил повреждения. Все пассажиры самолета живы, сообщили в региональном МЧС.

Вертолет со спасателями сумел приземлиться рядом с местом ЧП. По предварительным данным, летевшие на Ан-28 не получили серьезных травм, передает оперативный штаб.

Сергей Жвачкин поблагодарил экипаж найденного самолета за профессионализм.



Сергей Жвачкин губернатор Томской области Мы все верили в чудо, и благодаря профессионализму пилотов оно сбылось – все живы. Все будут доставлены в Томск, всех осмотрят медики в областной клинической больнице. Тех, кому точно не понадобится медицинская помощь, мы развезем по домам.



Западно-Сибирское следственное управление Следственного комитета РФ на транспорте возбудило уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта". Проверку также организовала Западно-Сибирская транспортная прокуратура.



Фото: телеграм-канал LIFE SHOT

Что случилось на борту?

Известно, что совершивший жесткую посадку Ан-28 принадлежит ОАО "Сибирская легкая авиация" (СиЛА). Первый замдиректора авиакомпании Александр Гениевский сообщил, что вылет пропавшего самолета задержался на 10 часов из-за погоды. По его словам, самолет 1991 года выпуска был исправен. Пилот также прошел освидетельствование перед полетом, уточнил Гениевский.

Однако позже генеральный директор авиакомпании Андрей Богданов рассказал "Ведомостям", что в качестве предварительной причины жесткой посадки рассматривается отказ обоих двигателей.



Андрей Богданов генеральный директор СиЛА Пока причина – это отказ двух двигателей, почему – нет информации. Причем одновременно двух, это парадокс. В практике такого нет. Может быть, что-то с топливом, но это не подтверждено. Судно было в состоянии летной годности, замечаний по эксплуатации не было.

Пассажирка злополучного борта Дарья Солодкина рассказала Life, что у самолета действительно отказывали двигатели.





Дарья Солодкина пассажирка совершившего жесткую посадку Ан-28 Была аварийная посадка из-за того, что что-то случилось с двигателями. Мы чуть-чуть посидели, костер разожгли. Потом прилетели два вертолета. Все хорошо, все почти целы, там у пилота только перелом ноги. А так все живы.

Другая пассажирка, которую зовут Ольга, рассказала ФАН, что пилот специально пытался посадить самолет на болото. Теперь она не сомневается, что именно этот фактор позволил всем остаться в живых. Ольга добавила, что пассажиры даже успели разбить лагерь для ночевки, пока не прилетели спасатели.

По данным СМИ, командиром воздушного судна был Анатолий Прытков. Его коллега Виктор Носков рассказал "Комсомольской правде", что у Прыткова очень большой летный стаж.

"Насколько мне известно, в практике не было серьезных авиапроисшествий. Это профессионал! Я сам еще не знаю никаких подробностей случившегося, но очень рад, что никто не пострадал", – сказал Носков.

Пилот самолета Фарух Хасанов в беседе с РЕН ТВ заявил, что его здоровью сейчас ничего не угрожает. "Самочувствие хорошее, сейчас нахожусь у врачей, они мне рентген делают", – сказал он.

Расследование всех причин инцидента продолжается.

