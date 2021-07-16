Самолет Ан-28, совершивший жесткую посадку под Томском, получил повреждения

15:41
Фото: телеграм-канал Mash Siberia
Пассажирский самолет Ан-28, жестко приземлившийся в Томской области, получил повреждения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета.
"У самолета имеются повреждения", – рассказали в ведомстве.
В областном главке МЧС уточнили, что пассажиры и экипаж самолета будут доставлены в Томск.
"Люди будут доставлены в Томск вертолетом с дозаправкой в Бакчаре", – сообщили в управлении.
Пассажирский самолет Ан-28, следовавший по маршруту Кедровый – Томск, пропал с радаров в пятницу, 16 июля. В последний раз связь с пилотами была установлена в 12:00 по московскому времени, а сообщение об активации аварийного маяка поступило в МЧС через час.
Позднее самолет обнаружили спасатели. Его экипаж и пассажиры оказались живы.
Западно-Сибирское следственное управление СК на транспорте возбудило уголовное дело по факту происшествия. Также проверку инцидента организовала Западно-Сибирская транспортная прокуратура.
Пропавший с радаров пассажирский самолет Ан-28 обнаружен
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