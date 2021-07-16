В авиакомпании назвали предварительную причину отказа двигателей Ан-28

20:50
Фото: Стрингер/ТАСС
В авиакомпании "Сибирская легкая авиация" рассказали, чем мог быть вызван отказ двигателей самолета Ан-28, совершившего жесткую посадку под Томском. Об этом сообщается на сайте перевозчика.
В пресс-службе компании заявили, что двигатели могли отказать из-за экстраординарных климатических условий.
Кроме того, авиакомпания намерена выплатить всем пассажирам воздушного судна по 100 тысяч рублей в качестве компенсации за моральный ущерб.
Пассажирский самолет Ан-28, следовавший по маршруту Кедровый – Томск, пропал с радаров в пятницу, 16 июля. Последний раз связь с пилотами была установлена в 12:00 по московскому времени, а сообщение об активации аварийного маяка поступило в МЧС через час.
Спасателям оперативно удалось обнаружить пропавший борт, экипаж и пассажиры остались живы.
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