В МЧС РФ подтвердили инцидент с жесткой посадкой самолета L-410 под Иркутском

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В МЧС РФ подтвердили жесткую посадку двухмоторного самолета L-410 под Иркутском, на борту которого находятся 16 человек.

"В 18:15 по московскому времени поступило сообщение о жесткой посадке двухмоторного самолета L-410 в районе Иркутской области, Казачинско-Ленский район, в 4 километрах от села Казачинское. По предварительным данным, на борту 14 пассажиров и 2 члена экипажа", – заявили в пресс-службе ведомства.

В экстренных службах также добавили, что силы и средства МЧС выдвинулись на место.

По сообщениям "Интерфакса" со ссылкой на источники в оперативном штабе по ликвидации последствий катастрофы, самолет L-410 разбился под Иркутском, по предварительным информации, из-за отказа техники.

"По предварительным данным, на борту произошел отказ техники, экипаж сообщил об этом диспетчеру, затем выполнил аварийную посадку в тайге", – заявил источник агентства.

Самолет не долетел до места прибытия 4 километра и находился на минимально низкой высоте.

"Остается надежда, что большинство пассажиров остались целы", – добавил сотрудник оперштаба.

В свою очередь представитель авиакомпании "СиЛА" уточнил, что L-410 упал около райцентра Казачинск в Иркутской области в ходе повторного захода на посадку.

"Самолет летел из Иркутска в Казачинск. Заходил на посадку со второго раза, пропал с радаров", – сказал представитель авиакомпании.

По его информации, в районе Казачинска наблюдался туман.

Ранее бомбардировщик Су-24 потерпел крушение под Пермью сразу после взлета. Отмечается, что разрушений на земле при падении самолета не произошло, так как он упал в лесистой местности.

