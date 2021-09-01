Вертолет ВМС США упал в море у побережья Калифорнии

Фото: ТАСС/Zuma/MC3 Connor Loessin

Американский военный вертолет MH-60S потерпел крушение недалеко от побережья штата Калифорния. Об этом в среду, 1 сентября, со ссылкой на заявление 3-го флота ВМС США сообщает ТАСС.

Уточняется, что вертолет упал в море в 110 километрах от Сан-Диего. MH-60S совершал штатный полет с борта атомного авианосца Abraham Lincoln.

О причинах произошедшего пока не сообщается. На месте проходит поисково-спасательная операция.

Ранее сообщалось, что истребитель МиГ-29 Военно-воздушных сил Болгарии при выполнении тренировки в рамках учений "Шабла-21" потерпел крушение в Черном море.

До этого два летчика погибли при крушении самолета Лидской штурмовой авиабазы под Барановичами в Белоруссии.

Как рассказали в Минобороны страны, пилоты, осознав, что самолет падает, сделали все возможное, чтобы увести машину от жилых домов. Им это удалось – других жертв и разрушений нет.