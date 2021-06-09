Истребитель ВВС Болгарии потерпел крушение в Черном море

Фото: ТАСС/Александр Рюмин

Истребитель МиГ-29 Военно-воздушных сил (ВВС) Болгарии при выполнении тренировки в рамках учений "Шабла-21" потерпел крушение в Черном море. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны Болгарии.

Истребитель из состава болгарских ВВС потерял радиосвязь и исчез с радаров в 00:45.

"Сразу же началась поисково-спасательная операция, которая продолжается и сейчас", – говорится в сообщении.

В Минобороны Болгарии отметили, что в спасательной операции участвуют силы и средства из состава ВМС, Совместного командования спецоперациями, пограничной полиции и ВВС.

Ранее два летчика погибли при крушении самолета Лидской штурмовой авиабазы под Барановичами в Белоруссии.

Как рассказали в Минобороны страны, пилоты, осознав, что самолет падает, сделали все возможное, чтобы увести машину от жилых домов. Им это удалось – других жертв и разрушений нет. Последствия крушения самолета ликвидированы силами МЧС.