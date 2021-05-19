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В мире

13:43

Два пилота погибли при крушении самолета Як-130 в Белоруссии

происшествия за рубежом

Фото: телеграм-канал "Раньше всех. Ну почти"

Два летчика погибли при крушении самолета под Барановичами в Белоруссии, сообщает Минобороны республики в телеграм-канале.

"Под Барановичами потерпел крушение военный самолет Лидской штурмовой авиабазы Як-130. К сожалению, оба летчика погибли", – говорится в сообщении.

Как уточняется, других жертв и разрушений нет. Последствия крушения самолета ликвидированы силами МЧС.

К месту происшествия выехала комиссия Минобороны республики во главе с заместителем министра обороны по вооружению.

Ранее сообщалось, что истребитель Northrop F-5 военной пилотажной группы "Турецкие звезды" потерпел крушение в районе города Конья в центральной Турции. Трагедия произошла во время обучающего полета.

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