Четыре человека погибли при крушении легкого самолета в Коннектикуте

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Фото: twitter.com/jhsthethird
Небольшой самолет потерпел крушение в американском штате Коннектикут, погибли четыре человека. Об этом со ссылкой на местных властей сообщает телеканал Fox News.
Уточняется, что самолет врезался в здание компании Trumpf Inc, из-за чего внутри помещения начался пожар. По данным телеканала KIRO7, падение произошло вскоре после взлета.
Как сообщила полиция Фармингтона в Twitter, в момент крушения в самолете находились два пилота и два пассажира. После падения он загорелся, пожарные боролись с огнем около получаса. В качестве предварительной причины аварии рассматривают механическую неисправность.
Ранее сообщалось, что в штате Теннеси потерпел крушение самолет Cessna C501. Он упал в озеро недалеко от города Нэшвилл. Погибли семь человек.
Известно, что самолет следовал из Теннесси во Флориду и потерпел крушение вскоре после взлета. Федеральное управление гражданской авиации США отмечало, что ни у кого из пассажиров не было права управлять воздушным судном.
До этого два небольших самолет столкнулись при посадке рядом с американским городом Денвер в штате Колорадо. Как уточняли в Национальном совете США по безопасности на транспорте, речь идет о самолетах Metroliner и Cirrus. Пострадавших в результате происшествия нет.
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