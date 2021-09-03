Четыре человека погибли при крушении легкого самолета в Коннектикуте

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Небольшой самолет потерпел крушение в американском штате Коннектикут, погибли четыре человека. Об этом со ссылкой на местных властей сообщает телеканал Fox News.

Уточняется, что самолет врезался в здание компании Trumpf Inc, из-за чего внутри помещения начался пожар. По данным телеканала KIRO7, падение произошло вскоре после взлета.

Как сообщила полиция Фармингтона в Twitter, в момент крушения в самолете находились два пилота и два пассажира. После падения он загорелся, пожарные боролись с огнем около получаса. В качестве предварительной причины аварии рассматривают механическую неисправность.

Ранее сообщалось, что в штате Теннеси потерпел крушение самолет Cessna C501. Он упал в озеро недалеко от города Нэшвилл. Погибли семь человек.

Известно, что самолет следовал из Теннесси во Флориду и потерпел крушение вскоре после взлета. Федеральное управление гражданской авиации США отмечало, что ни у кого из пассажиров не было права управлять воздушным судном.

До этого два небольших самолет столкнулись при посадке рядом с американским городом Денвер в штате Колорадо. Как уточняли в Национальном совете США по безопасности на транспорте, речь идет о самолетах Metroliner и Cirrus. Пострадавших в результате происшествия нет.