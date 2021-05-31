Сыгравший Тарзана актер Джозеф Лара погиб в авиакатастрофе в США – СМИ

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Фото: film.ru
Одной из жертв крушения небольшого самолета в штате Теннеси стал американский актер Джозеф Лара, сыгравший главную роль в телесериале "Тарзан: история приключений". Об этом со ссылкой на местных властей сообщает газета Tennessean.
Самолет Cessna C501 упал в озеро недалеко от города Нэшвилл. По последним данным, погибли семь человек, в том числе жена актера Гвен Шамблин.
Известно, что самолет следовал из Теннесси во Флориду и потерпел крушение вскоре после взлета. О причинах катастрофы пока не сообщается. Федеральное управление гражданской авиации США отметило, что ни у кого из пассажиров не было права управлять самолетом.
Лара известен также своим участием в сериалах "Спасатели Малибу" и "Конан". За свою почти 30-летнюю актерскую карьеру Джозеф Лара сыграл почти в 30 фильмах.
Ранее рядом с американским городом Денвер в Колорадо при посадке столкнулись два небольших самолета. Обошлось без пострадавших.
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