В США при посадке столкнулись два самолета

Фото: twitter.com/ArapahoeSO

Рядом с американским городом Денвер (штат Колорадо) при посадке столкнулись два небольших самолета, сообщает "Газета.ру".

Как уточнили в Национальном совете США по безопасности на транспорте, речь идет о самолетах Metroliner и Cirrus. Пострадавших в результате происшествия нет.

Сейчас проводится расследование инцидента. Местная противопожарная служба сообщает, что один самолет после столкновения совершил жесткую посадку, а другой благополучно приземлился в аэропорту Centennial в Денвере.

Ранее в Татарстане разбился легкомоторный самолет. Погибли два человека. По данным информагентств, у мужчины и женщины, которые якобы угнали самолет, не было навыков управления воздушным судном.