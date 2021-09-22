По факту потери связи с Ан-26 в Хабаровском крае возбуждено уголовное дело

Фото: ТАСС/пресс-служба Западного военного округа

Следователи возбудили уголовное дело после потери связи с самолетом Ан-26 в Хабаровском крае, сообщает пресс-служба СК РФ.

22 сентября самолет Ан-26 проверял наземные средства радиотехнического обеспечения полетов на территории Хабаровского края. В 38 километрах от Хабаровска он исчез с радаров и связь с ним пропала.

Дело расследуется по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее смерть двух и более лиц".

Сообщение о пропаже самолета с радаров поступило в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Хабаровскому краю около 12:00. По предварительным данным, на борту находятся шесть человек.

По данным источника, пропавший самолет Ан-26 мог столкнуться с сопкой в заповеднике "Хехцир". Высота сопок составляет там около 1 000 метров, самолет мог столкнуться с одной из них.

Предполагается, что воздушное судно принадлежит ЗАО "Летные проверки и системы". В ведомстве отметили, что поиски самолета осложнены плохой погодой и темным временем суток.