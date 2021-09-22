13:37
Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко
Пропавший в Хабаровском крае самолет Ан-26 мог столкнуться с сопкой в заповеднике "Хехцир". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в авиационных службах.
По словам собеседника агентства, маршрут Ан-26 пролегал над заповедником "Хехцир", в котором высота сопок составляет около 1 000 метров, самолет мог столкнуться с одной из них.
Сообщение о пропаже самолета с радаров поступило в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Хабаровскому краю около 12 часов дня. По предварительным данным, на борту находятся шесть человек.
Также предполагается, что воздушное судно принадлежит ЗАО "Летные проверки и системы". Поиски самолета осложнены плохой погодой и темным временем суток.
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