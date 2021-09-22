МЧС увеличило группировку по поиску пропавшего под Хабаровском Ан-26

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

МЧС увеличило группировку по поиску пропавшего в Хабаровском крае самолета Ан-26. Об этом сообщили в ведомстве.

"Группировка по поиску самолета усилена, спасатели ведут осмотр таежной местности", – говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что всего задействовано более 70 спасателей и 20 единиц техники.

Сообщение о пропаже самолета с радаров поступило в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Хабаровскому краю около 12 часов дня в среду. По предварительным данным, на борту находятся шесть человек.

Отмечается, что поиски самолета осложнены плохой погодой и темным временем суток.