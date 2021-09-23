Вертолет Ми-8 вылетел на поиски пропавшего самолета Ан-26 в Хабаровском крае

Фото: Главное управление МЧС по Хабаровскому краю

Вертолет Ми-8 направился на поиски пропавшего с радаров самолета Ан-26 в Хабаровском крае. Об этом информирует официальный сайт МЧС.

"В предполагаемый район нахождения самолета Ан-26 <...> вылетел вертолет Ми-8 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России", – заявили в пресс-службе ведомства.

Уточняется, что на борту вертолета находятся спасатели. Кроме того, на место направляется воздушное судно Росавиации

В материале указывается, что ранее специалистами была осмотрена таежная местность. Поиски осложнялись темным временем суток и неблагоприятными погодными условиями.

Сейчас в операции участвуют более 70 спасателей и 20 единиц техники.

Сообщение о пропаже самолета с радаров поступило в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Хабаровскому краю около 12 часов дня в среду. По предварительным данным, на борту находятся шесть человек.

По информации экстренных служб, самолет мог столкнуться с сопками в Большехехцирском заповеднике. Также из возможных причин рассматриваются ошибка пилотирования и сложные погодные условия.