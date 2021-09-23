СК начал проверку после жесткой посадки вертолета санавиации в Ижевске

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Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ начало проверку по факту жесткой посадки вертолета санитарной авиации в Ижевске. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Следователи <...> выехали на место происшествия, проводится проверка, совместно с сотрудниками Приволжской транспортной прокуратуры выясняются все обстоятельства происшествия", – отметили в СК.

Уточняется, что воздушное судно марки "Ансат" принадлежит компании "Русские вертолетные системы", оно направлялось из города Можга в Ижевск.

Инцидент произошел утром 23 сентября. Вертолет, выполнявший санитарную эвакуацию, совершил жесткую посадку на Воткинском шоссе в Ижевске. На его борту находились четыре человека. По предварительным данным, никто из них не пострадал.

