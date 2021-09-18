Гидросамолет упал в болото в ХМАО

Фото: ТАСС/Алексей Павлишак

Гидросамолет упал в болото в Ханты-Мансийском автономном округе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

"В 13:45 поступило сообщение, что в Советском районе вблизи озера Глубокое (в 85 км от города Советский) произошло падение гидросамолета в болото", – отметили в ведомстве.

Согласно предварительным данным, на борту воздушного судна находились два человека. В настоящее время ведутся поиски самолета, в них задействованы 20 человек и шесть единиц техники, в том числе болотоход.

Как уточняет источник "Интерфакса", в самолете находились пилот и пассажир. Оба погибли.

Ранее, 13 сентября, между селом Бехтеевка и селом Соколовка в Белгородской области упал легкомоторный самолет Як-12. По данным спасателей, на его борту находился только один пилот, он погиб.

В связи со случившимся следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности.

