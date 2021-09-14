Эксперты проанализировали основные версии крушения L-410 в Иркутской области

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Заслуженный пилот СССР, бывший замминистра гражданской авиации Советского Союза Олег Смирнов считает, что приоритетной версией крушения пассажирского самолета L-410 в Иркутской области является ошибка пилотирования. Об этом сообщает газета "Известия".

"Учитывая, что он совершил вынужденную аварийную посадку вне аэродрома, что-то могло произойти как с двигателем, так и с топливом", – сказал Смирнов.

Этой же версии придерживается генеральный директор компании "Альянс авиационных технологий "Авинтер" Виктор Прядка. В то же время он не исключил, что к катастрофе могла привести совокупность факторов.

Накануне сообщалось, что Следственный комитет РФ рассматривает две основные версии крушения L-410 – отказ техники и ошибка экипажа при выполнении маневрирования.

L-410 совершил жесткую посадку в Иркутской области в воскресенье, 12 сентября. На его борту находились 16 человек. Лайнер обнаружили в четырех километрах от взлетно-посадочной полосы. По предварительным данным, он загорелся и упал в реку Ангару в ходе повторной попытки зайти на посадку. В результате случившегося погибли четыре человека. В их числе – пилот лайнера.

По факту ЧП Восточно-Сибирская транспортная прокуратура организовала проверку. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин передал уголовное дело в центральный аппарат ведомства. Оно расследуется по статье "Нарушение правил эксплуатации и движения воздушного транспорта, повлекшее смерть двух и более лиц".