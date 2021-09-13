Второй черный ящик найден на месте крушения L-410 в Иркутской области

Фото: СК РФ

Второй бортовой самописец найден на месте крушения пассажирского самолета L-410 в Иркутской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Восточно-Сибирскую транспортную прокуратуру.

"Найден второй самописец", – сказал собеседник агентства. При этом суммарное количество черных ящиков не называется.

Первый самописец обнаружили ранее, в ночь с 12 на 13 сентября.

Самолет L-410 совершил жесткую посадку в Иркутской области накануне, 12 сентября. На его борту находились 16 человек. В результате случившегося погибли четыре человека, в том числе пилот лайнера.

Борт обнаружили в четырех километрах от взлетно-посадочной полосы. По предварительным данным, он загорелся и упал в реку Ангару в ходе повторной попытки зайти на посадку.

По факту ЧП Восточно-Сибирская транспортная прокуратура организовала проверку, а Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности.

