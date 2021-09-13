Фото: ГУ МЧС России по Иркутской области

Траур по погибшим при крушении самолета L-410 объявлен в Иркутской области. Об этом заявил губернатор региона Игорь Кобзев.

"В среду, 15 сентября, в Иркутской области будет объявлен день траура", – написал Кобзев в своем аккаунте в Instagram.

Глава региона подтвердил, что в катастрофе погибли четыре человека. В их числе – пилот лайнера, отметил Кобзев.

"Один – житель Иркутска, один – Ангарска, двое – из Магистрального", – уточнил губернатор.

Он также выразил соболезнования родным и близким погибших.

Пассажирский самолет L-410 совершил жесткую посадку в Иркутской области в воскресенье, 12 сентября. На его борту находились 16 человек. Позже информацию о происшествии подтвердили в МЧС РФ.

Борт обнаружили в четырех километрах от взлетно-посадочной полосы. По предварительным данным, он загорелся и упал в реку Ангару в ходе повторной попытки зайти на посадку.

По факту инцидента Восточно-Сибирская транспортная прокуратура организовала проверку, а Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности.