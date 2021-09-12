Транспортная прокуратура организовала проверку по факту крушения L-410 под Иркутском

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Восточно-Сибирская транспортная прокуратура организовала проверку по факту крушения пассажирского самолета L-410 в Иркутской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на свой источник.

"Прокуратура проводит проверку", – сказала собеседница агентства.

Отмечается, что на место происшествия выехал прокурор.

Потерпевший крушение самолет был обнаружен в 4 километрах от взлетно-посадочной полосы, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на свой источник.

"Очевидцы обнаружили самолет. Он находится в четырех километрах от взлетно-посадочной полосы. Достали четверых человек", – сказал источник.

В авиакомпании "СиЛА" уточнили, что L-410 упал около райцентра Казачинск в ходе повторного захода на посадку.

"Самолет летел из Иркутска в Казачинск. Заходил на посадку со второго раза, пропал с радаров", – сказал представитель авиакомпании.

Ранее сообщалось, что пассажирский самолет L-410 совершил жесткую посадку в Иркутской области. На его борту находилось 16 человек.

Позже пресс-служба ГУ МЧС РФ по Иркутской области подтвердила факт происшествия.

