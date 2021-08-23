Прокуратура и СК начали проверку инцидента с легкомоторным самолетом в Подмосковье

12:55 (обновлено 23.08.2021 13:20)
Фото: телеграм-канал "112"
Московская межрегиональная транспортная прокуратура начала проверку после инцидента с легкомоторным самолетом в Коломенском районе Подмосковья. Об этом сообщается на сайте ведомства.
"По результатам проверочных мероприятий и при наличии оснований будет принят весь комплекс мер прокурорского реагирования", – говорится в сообщении.
Также доследственную проверку начал Следственный комитет. Представитель Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК Елена Марковская отметила, что что на место выехали следователи и криминалисты, обстоятельства и причины данного инцидента устанавливаются.
По данным областного главка МЧС России, после аварии разлива топлива не произошло.
"Он (самолет. – Прим. ред.) на тросе подтянут на берег проплывавшей мимо баржей, в настоящее время находится в воде у берега фюзеляжем кверху", – уточняется в сообщении.
В понедельник, 23 августа, небольшой частный самолет-амфибия упал в реку около села Черкизово неподалеку от подмосковной Коломны. По предварительным данным, причиной произошедшего могла стать ошибка пилотирования. Известно, что на борту воздушного судна были два человека.
Самолет-амфибия потерпел крушение около Коломны
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