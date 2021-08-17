Очевидцы рассказали о крушении Ил-112В в Подмосковье

Во вторник, 17 августа, опытный образец военно-транспортного самолета Ил-112В разбился в Московской области. Воздушное судно совершало перелет из подмосковной Кубинки в Жуковский. Экипаж, находившийся на борту, погиб. Следователи возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности. Рассказываем, что известно о причине катастрофы.



С пылающим двигателем

Ил-112В потерпел крушение в районе подмосковного села Никольского во время тренировочного полета из Кубинки в Жуковское, сообщили в Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК). Борт готовился к презентации на форуме "Армия-2021". Для этого воздушное судно 13 августа прибыло в Московскую область из Воронежа.

В ОАК уточнили, что трагедию, по предварительной версии, спровоцировало возгорание в правом двигателе. "Это привело на малой высоте и скорости, на которых находился самолет, к его сваливанию и катастрофе", – пояснили в корпорации. Источник ТАСС в экстренных службах добавил, что двигатель мог загореться из-за попадания масла в камеру сгорания.





источник в экстренных службах По предварительным данным, масло попало в камеру сгорания, что и привело к пожару во втором (правом) двигателе. Ранее уже были случаи, когда из двигателя текло масло.

Командиром воздушного судна был заслуженный летчик-испытатель, Герой России Николай Куимов, заявили в ОАК. За свою карьеру он освоил более 35 типов самолетов.

Вместе с Куимовым на борту находились летчик-испытатель первого класса Дмитрий Комаров и бортинженер-испытатель первого класса Николай Хлудеев. Все члены экипажа погибли. В ОАК заявили, что окажут их семьям всю необходимую помощь.

Соболезнования в связи с гибелью экипажа выразил вице-премьер РФ Юрий Борисов. К нему присоединился и губернатор Воронежской области Александр Гусев. Он подчеркнул, что Николай Куимов был настоящим асом и очень мужественным человеком.

Фото: Следственный комитет Российской Федерации

"Судя по видеокадрам, Николай Дмитриевич вместе с коллегами Дмитрием Комаровым и Николаем Хлудеевым пытался отвести горящую машину подальше от населенного пункта. Им это удалось ценой собственных жизней. Выражаю глубокое сочувствие родным и близким погибших летчиков", – заявил он.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. На месте крушения работу следственно-оперативной группы координирует первый замглавы Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК Александр Перепелицын.

Также к упавшему самолету прибыли представители Минпромторга. В ведомстве борт состоял в реестре экспериментальной авиации. Замглавы Минпромторга Олег Бочаров возглавит комиссию, которая установит причины крушения. Также собственную комиссию соберет "Ростех".



Видео: Москва 24

Боролись до последнего

Дмитрий, автор распространившегося в Сети видео с моментом крушения Ил-112В, рассказал РЕН ТВ, что увлекается авиацией и хотел запечатлеть пролет нового самолета. Происходящим очевидец был шокирован.





Дмитрий очевидец крушения Ил-112В в Подмосковье Я хотел заснять именно его полет, но в какой-то момент, когда он пролетал над аэродромом, у него вспыхнул двигатель. Я очень сильно перепугался... После чего я вижу, что он, пролетая уже над Никольским полем, рядом с селом Никольским, начал сильно крениться, после чего самолет вообще начал лететь чуть ли не вертикально в землю и разбился.

Дмитрий вспоминает, что после крушения самолета произошел глухой взрыв, а затем пожар.



Фото: Следственный комитет Российской Федерации

Еще одна свидетельница трагедии Ольга в беседе с журналистами отметила, что экипаж сумел увести самолет от жилых домов в лесополосу.





Ольга очевидец крушения Ил-112В в Подмосковье Переживания, шок, до сих пор чувство страха, потому что у нас в СНТ больше 50 маленьких детей, они все повыбегали, как горох. Я понимаю, что, если, не дай бог, какая-нибудь машина прилетела бы в то место, где мы все живем, это была бы катастрофа еще более крупного масштаба.

Источник ТАСС в экстренных службах также сообщил, что действия экипажа Ил-112В позволили избежать более серьезных последствий.



Фото: телеграм-канал Москва 24

"Пилоты боролись за живучесть судна, одновременно уводя от жилого сектора", – отметил собеседник агентства.

Заместитель председателя научно-технического совета, бывший главный конструктор ПАО "Ил" Николай Таликов тоже заявил, что, по его мнению, экипаж не виноват в трагедии. "Уже сейчас договорились до того некоторые, что это якобы ошибка экипажа. Ну бред!" – сказал он. Таликов указал, что причиной трагедии стало возгорание двигателя.