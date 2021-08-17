У опытного Ил-112В загорелся правый двигатель перед падением в Подмосковье – ОАК

13:02
Фото: телеграм-канал Москва 24
В пресс-службе Объединенной авиастроительной корпорации назвали предварительную версию крушения опытного военно-транспортного самолета Ил-112В в Подмосковье.
По словам специалистов, ему предшествовало возгорание правого двигателя, сообщает Агентство "Москва".
"По предварительной версии, катастрофе Ил-112 предшествовало возгорание правого двигателя", – говорится в сообщении.
В ОАК также сообщили, что судьба экипажа разбившегося самолета остается неизвестной, спасательные работы продолжаются.
Изестно, что командиром экипажа Ил-112В был заслуженный летчик-испытатель, Герой России, шеф-пилот ПАО "Ил" Николай Куимов.
Легкий военно-транспортный самолет Ил-112В потерпел крушение во время тренировочного полета в Кубинке 17 августа. По предварительным данным, никто из находившихся на борту не выжил.
Подробности произошедшего уточняются. В качестве основных версий крушения рассматривались техническая неисправность и ошибка пилотирования. Для выяснения причин крушения воздушного судна создадут специальную комиссию.
Военно-транспортный самолет Ил-112В потерпел крушение в Подмосковье
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