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Происшествия

13:02

У опытного Ил-112В загорелся правый двигатель перед падением в Подмосковье – ОАК

происшествия

Фото: телеграм-канал Москва 24

В пресс-службе Объединенной авиастроительной корпорации назвали предварительную версию крушения опытного военно-транспортного самолета Ил-112В в Подмосковье.

По словам специалистов, ему предшествовало возгорание правого двигателя, сообщает Агентство "Москва".

"По предварительной версии, катастрофе Ил-112 предшествовало возгорание правого двигателя", – говорится в сообщении.

В ОАК также сообщили, что судьба экипажа разбившегося самолета остается неизвестной, спасательные работы продолжаются.

Изестно, что командиром экипажа Ил-112В был заслуженный летчик-испытатель, Герой России, шеф-пилот ПАО "Ил" Николай Куимов.

Легкий военно-транспортный самолет Ил-112В потерпел крушение во время тренировочного полета в Кубинке 17 августа. По предварительным данным, никто из находившихся на борту не выжил.

Подробности произошедшего уточняются. В качестве основных версий крушения рассматривались техническая неисправность и ошибка пилотирования. Для выяснения причин крушения воздушного судна создадут специальную комиссию.

Военно-транспортный самолет Ил-112В потерпел крушение в Подмосковье

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