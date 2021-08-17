Названы основные версии крушения Ил-112В в Подмосковье

Техническая неисправность и ошибка пилотирования рассматриваются в качестве основных версий крушения военно-транспортного самолета Ил-112В в подмосковной Кубинке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Пока две версии: и ошибка пилотирования, и техническая неисправность", – сказал собеседник агентства.

Как сообщил агентству источник в экстренных службах, в одном из двигателей воздушного судна вспыхнул огонь.

"Перед падением во втором (правом) двигателе самолета произошел пожар. Вскоре после этого самолет накренился на правый борт, начал терять скорость, перевернулся и упал", – сказал собеседник агентства.

По предварительным данным, никто из находившихся на борту не выжил.

Подробности произошедшего уточняются. Для выяснения причин крушения воздушного судна создадут специальную комиссию.

