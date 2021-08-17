Появилось видео с места крушения самолета Ил-112В в Подмосковье

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В интернете появились кадры с места падения военно-транспортного самолета Ил-112В в подмосковной Кубинке.

В коротком ролике можно увидеть обломки воздушного судна на выжженной земле, клубы густого дыма и поваленные деревья.

Катастрофа произошла днем 17 августа. Легкий военно-транспортный самолет Ил-112В потерпел крушение во время тренировочного полета в Кубинке. По предварительным данным, никто из находившихся на борту не выжил.

Подробности произошедшего уточняются. В качестве основных версий крушения рассматриваются техническая неисправность и ошибка пилотирования. Для выяснения причин крушения воздушного судна создадут специальную комиссию.

