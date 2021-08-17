"Ростех" создаст комиссию для расследования крушения опытного Ил-112В в Кубинке

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Госкорпорация "Ростех" сформирует специальную комиссию для расследования причин крушения легкого военно-транспортного самолета Ил-112В в подмосковной Кубинке. Об этом сообщает пресс-служба корпорации.

"Ростех" создает внутреннюю комиссию с привлечением специалистов авиастроительных НИИ и заводов для расследования причин аварии самолета Ил-112В, который разбился сегодня в ходе тренировочного полета в подмосковной Кубинке", – рассказали в пресс-службе.

Там пояснили, что разбившийся самолет был опытным образцом и находился в стадии испытаний.

Как указано на сайте "Ростеха", первый образец Ил-112В прибыл в Москву из Воронежа для участия в международном военно-техническом форуме "Армия-2021". Самолет пилотировал экипаж в составе заслуженного летчика-испытателя первого класса, Героя России Николая Куимова, летчика-испытателя первого класса Дмитрия Комарова и бортинженера-испытателя первого класса Николая Хлудеева.

Легкий военно-транспортный самолет Ил-112В потерпел крушение во время тренировочного полета в Кубинке 17 августа. По предварительным данным, никто из находившихся на борту не выжил.

Подробности произошедшего уточняются. В качестве основных версий крушения рассматриваются техническая неисправность и ошибка пилотирования. Для выяснения причин крушения воздушного судна создадут специальную комиссию.

