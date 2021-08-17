Командиром экипажа потерпевшего крушение Ил-112В был Герой России Николай Куимов

Фото: ТАСС/Армен Гаспарян/Пресс-служба ПАО "Ил"

Командиром экипажа Ил-112В, потерпевшего крушение в Подмосковье, был заслуженный летчик-испытатель, Герой России, шеф-пилот ПАО "Ил" Николай Куимов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).

"Командиром экипажа потерпевшего крушение в Подмосковье Ил-112В был заслуженный летчик-испытатель, Герой России Николай Куимов", – рассказали в ОАК.

Ранее Куимов участвовал в испытаниях Ил-96-300ПУ и Ил-76МФ. В общей сложности Куимов освоил более 35 типов самолетов, в числе которых и военно-транспортный самолет Ил-112В.

Крушение Ил-112В произошло во время тренировочного полета в подмосковной Кубинке 17 августа. В качестве основных версий происшествия рассматриваются техническая неисправность и ошибка пилотирования.

Известно, что помимо Николая Куимова, на борту самолета находились еще два человека. Обстоятельства происшествия уточняются.