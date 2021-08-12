На Камчатке упал вертолет с туристами

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На Камчатке потерпел крушение вертолет с туристами. Об этом со ссылкой на МЧС сообщает РИА Новости. Уточняется, что на борту находились 16 человек – 13 туристов и три члена экипажа. По последним данным, выжили восемь человек.

По данным источника агентства, вертолет упал в Курильское озеро при попытке посадки. Падение видели местные егеря.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кроноцкого заповедника, вертолет, предположительно, принадлежит авиакомпании "Витязь-Аэро".

"Из аэропорта в поселке Николаевка готовится вылететь воздушное судно авиакомпании для уточнения подробностей случившегося", – говорится в сообщении.

В начале июля вблизи поселка Палана в Камчатском крае произошло крушение Ан-26. На его борту находились 28 человек. Никто не выжил. Перед посадкой экипаж перестал выходить на связь. Позднее две части фюзеляжа обнаружили на склоне сопки и в море.

Ранее сообщалось, что шесть человек погибли при крушении экскурсионного самолета на Аляске.