Шесть человек погибли при крушении экскурсионного самолета на Аляске – СМИ

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Экскурсионный самолет Havilland Beaver потерпел крушение на Аляске, погибли все шесть человек, находившиеся на борту – пять пассажиров и пилот. Об этом со ссылкой на береговую охрану штата сообщает Alaska Public Media.

Уточняется, что самолет затонул в 12 километрах от города Кетчикан в районе национального заповедника Туманные фьорды. На месте работают спасатели-водолазы.

Об аварии местные власти узнали накануне, получив сигнал бедствия в 22:20 по московскому времени с высоты чуть более 420 метров.

Ранее сообщалось, что четыре человека погибли при крушении вертолета в Калифорнии. Трагедия произошла в отдаленной части на севере штата.

До этого три человека, в том числе подростки в возрасте 14 и 17 лет, погибли в результате падения маломестного самолета в Германии. Катастрофа произошла в районе Анхальт-Биттерфельд.