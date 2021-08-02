Четыре человека стали жертвами крушения вертолета в Калифорнии – СМИ

Фото: depositphotos/konstantin32

Четыре человека погибли в результате крушения вертолета в Калифорнии. Такие данные предоставил телеканал CBS13.

По данным местных властей, трагедия произошла в отдаленной части на севере штата. Как сообщил офис шерифа округа Колуза, вертолет рухнул днем в воскресенье, 1 августа. Позднее были найдены тела четырех погибших.

Расследование случившегося начали в Федеральном управлении гражданской авиации (FAA) и Национальном совете по безопасности на транспорте (NTSB).

Как утверждает телеканал FOX 40, речь идет о вертолете Robinson R66.

Ранее небольшой самолет потерпел крушение в Калифорнии. По данным СМИ, инцидент произошел при заходе на посадку в аэропорту Ираки-Тахо.

До этого три человека погибли в результате крушения маломестного самолета в Германии. Катастрофа произошла в районе Анхальт-Биттерфельд.

На борту самолета в момент падения находились четыре человека. В результате случившегося погибли двое подростков в возрасте 14 и 17 лет, а также пилот.