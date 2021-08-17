В ОАК подтвердили гибель экипажа самолета Ил-112В

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Экипаж военно-транспортного самолета Ил-112В, который потерпел крушение в подмосковной Кубинке, погиб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу службе Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).

"По информации с места крушения самолета Ил-112, выживших нет. Выражаем соболезнования родным и близким членов экипажа Николая Куимова, Дмитрия Комарова, Николая Хлудеева", – говорится в сообщении.

Опытный легкий военно-транспортный самолет Ил-112В потерпел крушение во время тренировочного полета в Кубинке 17 августа. По предварительным данным, никто из находившихся на борту не выжил.

Командиром экипажа Ил-112В был заслуженный летчик-испытатель, Герой России Николай Куимов. Сообщалось, что самолет с экипажем должны были принять участие в военно-техническом форуме "Армия-2021".

В качестве основных версий крушения рассматриваются техническая неисправность и ошибка пилотирования. Известно, что перед падением у самолета загорелся правый двигатель.

По факту произошедшего Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности. На место крушения самолета выехали представители Минпромторга. Комиссию, которая установит причины крушения самолета, возглавит замглавы ведомства Олег Бочаров.

