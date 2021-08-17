СК начал проверку по факту крушения Ил-112В в Кубинке

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Следственный комитет организовал проверку по факту крушения самолета Ил-112В в подмосковной Кубинке, на место происшествия выехали следователи. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК Елену Марковскую.

"Следователи и криминалисты Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ выехали на место крушения самолета Ил-112 в подмосковной Кубинке. Организован комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин случившегося", – сказала она.

Для координации работы следственно-оперативной группы на место крушения самолета выехал первый замглавы управления Александр Перепелицын.

Опытный легкий военно-транспортный самолет Ил-112В потерпел крушение во время тренировочного полета в Кубинке 17 августа. По предварительным данным, никто из находившихся на борту не выжил.

Командиром экипажа Ил-112В был заслуженный летчик-испытатель, Герой России Николай Куимов. Сообщалось, что самолет с экипажем должны были принять участие в военно-техническом форуме "Армия-2021".

Подробности произошедшего уточняются. В качестве основных версий крушения рассматриваются техническая неисправность и ошибка пилотирования. Известно, что перед падением у самолета загорелся правый двигатель.

Госкорпорация "Ростех" сформирует специальную комиссию для расследования причин крушения.