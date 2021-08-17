Момент падения Ил-112В в Подмосковье попал на видео

Момент падения военно-транспортного самолета Ил-112В попал на видео. Инцидент произошел во время тренировочного полета в подмосковной Кубинке.

К настоящему времени подробности происшествия уточняются. Для выяснения причин аварии будет создана специальная комиссия.



По предварительным данным, причиной падения стал отказ и пожар одного из двигателей, что из-за маленькой высоты и скорости во время захода на посадку привело к сваливанию судна. На его борту находились три члена экипажа. Их судьба выясняется, однако, по некоторым данным, они погибли.