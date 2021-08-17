Самолет Южно-Сахалинск – Москва вернулся в аэропорт вылета из-за недомогания пассажира

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Самолет Boeing 777, выполняющий рейс по маршруту Южно-Сахалинск – Москва, вернулся в аэропорт вылета через 40 минут после взлета из-за того, что пассажиру на борту стало плохо. Об этом сообщает ТАСС.

В аэропорту пассажира встретила бригада врачей, ему оказали первую медицинскую помощь, о дальнейшем состоянии не сообщается.

Уточняется, что после дозаправки рейс вылетел в Москву.

"Самолет Южно-Сахалинск – Москва вылетел повторно после дозаправки. Время вылета – 14:13 по местному времени", – говорится в сообщении.

В апреле этого года самолет авиакомпании "Аэрофлот", летевший из Москвы в Баку, экстренно сел в аэропорту Минеральных Вод в Ставропольском крае из-за ухудшения состояния здоровья пассажира. Врачи диагностировали у него подозрение на аппендицит.

До этого трансконтинентальный самолет Boeing 787 Dreamliner экстренно сел в аэропорту Новосибирска. Борт следовал по маршруту Париж – Токио. Во время полета одному из членов экипажа стало плохо.