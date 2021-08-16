Пассажирский самолет Симферополь – Белгород экстренно сел в Москве

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Пассажирский самолет Симферополь – Белгород экстренно приземлился в Москве из-за сработавшего датчика неисправности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в авиационных службах.

Пассажирский самолет Airbus A-321, выполнявший рейс Симферополь – Белгород, аварийно сел в подмосковном Шереметьево.

Самолет совершил экстренную посадку из-за сработавшего датчика отказа гидросистемы.

"Около 19:12 по московскому времени самолет совершил благополучную посадку в Шереметьево. Причина срабатывания датчика устанавливается", – сообщил собеседник агентства.

Ранее самолет рейса Омск – Москва экстренно приземлился в пермском аэропорту Большое Савино из-за плохого самочувствия одного из пассажиров.

В аэропорту пассажирке оказали первую помощь. Позже женщина на машине скорой была доставлена в одну из больниц города, после этого борт вылетел в аэропорт назначения.