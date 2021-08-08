Пожарный самолет Petzetel потерпел крушение на греческом острове Закинф

20:58
Фото: AP Photo/Thanassis Stavrakis
Пожарный самолет Petzetel разбился 8 августа во время тушения пожара на острове Закинф в Ионическом море. Об этом сообщило Афинское Македонское агентство новостей (АМНА).
По информации пожарной службы, идет расследование причины крушения. Пилот самолета не пострадал, его состояние хорошее. С места аварии его забрали пожарные.
Борт летел вместе с еще одним пожарным самолетом аналогичного типа, чтобы принять участие в тушении небольшого возгорания в районе Лагоподо-Махерадо. К борьбе с этим пожаром привлечены 24 пожарных на семи пожарных машинах.
Греческий телеканал ЭРТ-1 уточнил, что самолет Petzetel разбился на Закинфе в районе поселка Килиоменос.
По данным телеканала, во время тушения пожара возникла неисправность. Пилоту удалось совершить вынужденную посадку на покрытую соснами местность близ Килиоменоса.
Ранее экскурсионный самолет Havilland Beaver потерпел крушение на Аляске, погибли все шесть человек, находившиеся на борту, – пять пассажиров и пилот. Уточняется, что самолет затонул в 12 километрах от города Кетчикан в районе национального заповедника Туманные фьорды.
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