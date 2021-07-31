Истребитель СУ-35С упал в Охотское море во время учебно-тренировочного полета

Фото: ТАСС/Вадим Савицкий/пресс-служба Минобороны РФ

В Хабаровском крае истребитель Су-35 потерпел крушение, сообщает пресс-служба Восточного военного округа (ВВО).

"31 июля в Хабаровском крае при выполнении плановых учебно-тренировочных полетов произошел отказ двигателя на самолете Су-35С. По предварительным данным, самолет упал в акватории Охотского моря", – заявили в пресс-службе.

Уточняется, что пилот катапультировался и выжил. Сейчас его осматривают медики.

"Летчик катапультировался, был оперативно обнаружен поисковой группой и доставлен на аэродром базирования. Угрозы здоровью летчика нет", – отметили в штабе ВВО.

Расследование инцидента проводится комиссией Восточного военного округа.

Ранее легкомоторный самолет потерпел крушение 24 июля, в пригороде Хабаровска. Самолет упал в окрестностях села Калинка, на борту были два человека. Один из них погиб.

