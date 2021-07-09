В результате крушения самолета в Швеции погибли все девять человек на борту – СМИ

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Все девять человек, находившиеся на борту самолета, потерпевшего крушение в Швеции, погибли. Об этом со ссылкой на полицию сообщает газета Aftonbladet.

Уточняется, что на борту находились восемь парашютистов и летчик. Самолет разбился в ночь на пятницу, 9 июля, вскоре после взлета и упал на местности рядом со взлетно-посадочной полосой в районе шведского города Эребру.

6 июля произошло крушение самолета Ан-26 вблизи поселка Палана на Камчатке. На борту находились 28 человек. Перед посадкой экипаж перестал выходить на связь. Позднее две части фюзеляжа обнаружили на склоне сопки и в море.