В районе города Эребру разбился самолет, на борту которого находились 9 человек

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В районе шведского города Эребру разбился самолет, на борту которого находились девять человек. Об этом сообщает агентство Рейтер.

"Это самолет для прыжков с парашютом, он разбился после взлета", – рассказал глава координационного центра спасателей Эмиль Густавссон.

Сообщения о пострадавших или погибших пока не поступали.

6 июля вблизи поселка Палана произошло крушение лайнера. На его борту находились 28 человек. Перед посадкой экипаж перестал выходить на связь. Позднее две части фюзеляжа обнаружили на склоне сопки и в море.