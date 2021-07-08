В Палане на Камчатке после крушения Ан-26 ввели режим ЧС

Фото: ГУ МЧС по Камчатскому краю
Режим ЧС ввели в поселке Палана в Камчатском крае после крушения Ан-26. Об этом РИА Новости рассказал заместитель главы поселка Андрей Ульянов.
"Ввели режим ЧС", – сообщил он.
Крушение лайнера произошло 6 июля вблизи поселка Палана. На его борту находились 28 человек. Перед посадкой экипаж перестал выходить на связь. Позднее две части фюзеляжа обнаружили на склоне сопки и в море.
Как стало известно позже, никто из 22 пассажиров и 6 членов экипажа не выжил.
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