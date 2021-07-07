Власти опубликовали фото членов экипажа самолета Ан-26, разбившегося на Камчатке

Фото: ТАСС/Елена Верещака

Власти Камчатского края опубликовали фотографии членов экипажа самолета Ан-26, потерпевшего крушение у поселка Палана.

В телеграм-канале краевого правительства были выложены фото шести человек с траурными лентами: командира экипажа Дмитрия Никифорова, штурмана Владимира Садиева, второго пилота Александра Анисимова, бортмеханика Рюстема Завгарова, бортового оператора Ивана Неверова и бортпроводницы Ирины Середы.

"Экипаж Ан-26. Запомним их такими", – говорится в сообщении.

Крушение самолета произошло 6 июля вблизи поселка Палана. На его борту находились 28 человек. Перед посадкой экипаж перестал выходить на связь. Позднее две части фюзеляжа обнаружили на склоне сопки и в море.

На следующий день в МЧС подтвердили информацию об обнаружении тел девяти погибших в результате авиакатастрофы. Одно из них уже опознано.