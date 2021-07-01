Два человека погибли при крушении самолета в Англии

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Легкомоторный самолет потерпел крушение в английском графстве Западный Сассек. Об этом информирует сайт местной полиции.

Известно, что инцидент произошел в среду, 30 июня. В результате крушения самолета погибли два человека.

В полиции уточнили, что погибшие – мужчины в возрасте 65 и 58 лет. В данный момент правоохранители оказывают поддержку их семьям.

Причины произошедшего крушения неизвестны.

Ранее сообщалось о крушении вертолета Росгвардии в Ленинградской области. На борту было три человека, которые в результате инцидента погибли.