МЧС сообщило о потере связи с легкомоторным самолетом в Архангельской области

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Связь пропала с легкомоторным самолетом в Архангельской области. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России, передает РИА Новости.

"Сегодня в 20:30 в оперативную дежурную смену ЦУКС Главного управления МЧС России по Архангельской области поступила информация о пропаже связи с легкомоторным самолетом, который проводил авиапатрулирование в Верхнетоемском районе", – объявили в ведомстве.

Уточняется, что самолет проводил мониторинг лесопожарной обстановки по заявке Единого лесопожарного центра. По данным МЧС, на борту было два человека.

По последним данным, командир воздушного судна выходил на связь в 18:45. В предполагаемый район поиска направлен вертолет Ми-8 с группой спасателей.

Ранее сообщалось о крушении вертолета Росгвардии в Ленинградской области. На борту было три человека, которые в результате инцидента погибли.