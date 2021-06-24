Названа предварительная причина крушения вертолета в Ленинградской области

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Предварительной причиной крушения вертолета в Гатчинском районе Ленинградской области мог стать отказ двигателя. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

"По предварительным данным, крушение вертолета Ми-8 произошло в результате отказа двигателя", – уточнил собеседник информагентства.

Вертолет разбился в Ленинградской области вечером четверга, 24 июня. Предположительно, погибли все три члена экипажа на борту.

В Росгвардии подтвердили, что летательный аппарат находится на балансе ведомства. В момент падения вертолет был без вооружения и в режиме учебно-тренировочного полета. Сообщается также, что пилоты увели его в сторону от жилых домов.