СК возбудил уголовное дело после крушения вертолета Ми-8 в Ленобласти

24 июня, 23:22
Фото: телеграм-канал "112"
По факту крушения вертолета Ми-8 в Ленинградской области возбуждено уголовное дело, сообщается на официальном сайте Следственного комитета России.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 351 УК РФ (нарушение правил полетов или подготовки к ним)", – говорится в сообщении.
По уточненным данным СК, на борту было 3 члена экипажа, крушение произошло в деревне Корпикюле на территории Гатчинского района. По предварительным данным, причиной случившегося мог стать отказ двигателя. Об этом ранее со ссылкой на источник в экстренных службах сообщил ТАСС.
В Росгвардии подтвердили, что летательный аппарат находится на балансе ведомства. В момент падения вертолет был без вооружения и в режиме учебно-тренировочного полета. Сообщается также, что пилоты увели его в сторону от жилых домов.
В мае 2021 года сообщалось, что в результате падения вертолета в Архангельской области скончался один человек. Двое пострадавших получили травмы. По факту трагедии возбудили уголовное дело.
Вертолет Росгвардии разбился в Ленинградской области
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