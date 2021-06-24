СК возбудил уголовное дело после крушения вертолета Ми-8 в Ленобласти

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По факту крушения вертолета Ми-8 в Ленинградской области возбуждено уголовное дело, сообщается на официальном сайте Следственного комитета России.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 351 УК РФ (нарушение правил полетов или подготовки к ним)", – говорится в сообщении.

По уточненным данным СК, на борту было 3 члена экипажа, крушение произошло в деревне Корпикюле на территории Гатчинского района. По предварительным данным, причиной случившегося мог стать отказ двигателя. Об этом ранее со ссылкой на источник в экстренных службах сообщил ТАСС.

В Росгвардии подтвердили, что летательный аппарат находится на балансе ведомства. В момент падения вертолет был без вооружения и в режиме учебно-тренировочного полета. Сообщается также, что пилоты увели его в сторону от жилых домов.

В мае 2021 года сообщалось, что в результате падения вертолета в Архангельской области скончался один человек. Двое пострадавших получили травмы. По факту трагедии возбудили уголовное дело.