В России увеличилось количество задержек авиарейсов

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Ведущие российские авиакомпании стали реже выполнять рейсы по расписанию, сообщает "Коммерсант", ссылаясь на Flightradar24. Среди самых популярных перевозчиков в стране наибольшие проблемы с пунктуальностью продемонстрировали "Уральские авиалинии".

В первые три недели июня из 4,6 тысячи рейсов почти половина (46%) прибыли в пункты назначения с задержкой более 15 минут, из них 1,2 тысячи – более часа, а в нескольких случаев – 10 часов. При этом в мае авиакомпания задержала больше чем на 15 минут 34,2% рейсов, а в апреле – 27%.

"Российские аэропорты с такими нагрузками никогда раньше не сталкивались. Это беспрецедентная ситуация. Авиакомпания ("Уральские авиалинии". – Прим. ред.) делает все, чтобы как можно скорее вернуться к намеченному расписанию", – сказал представитель перевозчика.

Эксперты считают, что главной причиной опозданий рейсов "Уральских авиалиний" может являться нехватка резервных самолетов на фоне пиковых перевозок. Заместитель председателя общественного совета при Росавиации Мирослав Бойчук предположил, что некоторые самолеты могли находиться в ремонте, но в компании это опровергают.

"Мы проводим тяжелые формы техобслуживания и ремонты преимущественно в зимний период. В летний сезон все воздушные суда в работе", – утверждают в "Уральских авиалиниях".

В компании признают, что у них бывают единичные технические неисправности, влияющие на регулярность, поэтому нарушается цепочка и рейсы приходится задерживать. Однако уверяют, что проблема решается в оперативном порядке.

Несмотря на то что ситуация у других авиакомпаний лучше, число задержек все равно увеличивается. Наиболее пунктуальной оказалась S7: из 12,35 тысячи рейсов в мае и первые три недели июня 8,94 тысячи пришли вовремя. "Победа" задержала лишь 10% от всех рейсов в июне и 5% – в мае. Компания объяснила это "сравнительно более плохими метеоусловиями".

В "России" число задержанных рейсов выросло с 5,9% из 3,4 тысячи за май до 7,3% из 2,86 тысячи за три недели июня. И только в авиакомпании "Аэрофлот" показатели улучшились: за три недели июня задержаны 5,44% из 6 242 рейсов против 6,3% в мае (6 681 рейс). Кроме того, количество задержек более часа снизилось более чем в два раза (с 160 в мае до 68 в июне).

Ранее в столичных аэропортах в субботу, 26 июня, были задержаны или отменены более 60 рейсов. Об этом свидетельствовали данные сервиса "Яндекс.Расписание".

