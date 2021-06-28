В России увеличилось количество задержек авиарейсов

Фото: Москва 24/Александр Авилов
Ведущие российские авиакомпании стали реже выполнять рейсы по расписанию, сообщает "Коммерсант", ссылаясь на Flightradar24. Среди самых популярных перевозчиков в стране наибольшие проблемы с пунктуальностью продемонстрировали "Уральские авиалинии".
В первые три недели июня из 4,6 тысячи рейсов почти половина (46%) прибыли в пункты назначения с задержкой более 15 минут, из них 1,2 тысячи – более часа, а в нескольких случаев – 10 часов. При этом в мае авиакомпания задержала больше чем на 15 минут 34,2% рейсов, а в апреле – 27%.
"Российские аэропорты с такими нагрузками никогда раньше не сталкивались. Это беспрецедентная ситуация. Авиакомпания ("Уральские авиалинии". – Прим. ред.) делает все, чтобы как можно скорее вернуться к намеченному расписанию", – сказал представитель перевозчика.
Эксперты считают, что главной причиной опозданий рейсов "Уральских авиалиний" может являться нехватка резервных самолетов на фоне пиковых перевозок. Заместитель председателя общественного совета при Росавиации Мирослав Бойчук предположил, что некоторые самолеты могли находиться в ремонте, но в компании это опровергают.
"Мы проводим тяжелые формы техобслуживания и ремонты преимущественно в зимний период. В летний сезон все воздушные суда в работе", – утверждают в "Уральских авиалиниях".
В компании признают, что у них бывают единичные технические неисправности, влияющие на регулярность, поэтому нарушается цепочка и рейсы приходится задерживать. Однако уверяют, что проблема решается в оперативном порядке.
Несмотря на то что ситуация у других авиакомпаний лучше, число задержек все равно увеличивается. Наиболее пунктуальной оказалась S7: из 12,35 тысячи рейсов в мае и первые три недели июня 8,94 тысячи пришли вовремя. "Победа" задержала лишь 10% от всех рейсов в июне и 5% – в мае. Компания объяснила это "сравнительно более плохими метеоусловиями".
В "России" число задержанных рейсов выросло с 5,9% из 3,4 тысячи за май до 7,3% из 2,86 тысячи за три недели июня. И только в авиакомпании "Аэрофлот" показатели улучшились: за три недели июня задержаны 5,44% из 6 242 рейсов против 6,3% в мае (6 681 рейс). Кроме того, количество задержек более часа снизилось более чем в два раза (с 160 в мае до 68 в июне).
Ранее в столичных аэропортах в субботу, 26 июня, были задержаны или отменены более 60 рейсов. Об этом свидетельствовали данные сервиса "Яндекс.Расписание".
Пассажиры рейса в Симферополь не могут улететь из Москвы
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: