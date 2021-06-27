РФ возобновит рейсы в Италию

С понедельника возобновляется авиасообщение с рядом в том числе туристических стран, но не во все смогут попасть туристы из России. Например, в Италию с понедельника по маршруту в Рим и Милан будут осуществлять 4 рейса в неделю, в Венецию и Неаполь – 2 рейса в неделю.

При этом запрет на посещение страны россиянами не снимается. Пересечь границу можно только в виду исключительных обстоятельств: по работе, учебе, для лечения, или тем, у кого есть вид на жительство. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.